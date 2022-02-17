НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 17:06

Песков — о выступлении российских фигуристок в Пекине: Выигрывает сильнейший

Представитель Кремля прокомментировал развернувшуюся на соревнованиях драму и слёзы Александры Трусовой из-за олимпийского серебра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине словами "выигрывает сильнейший".

"Ненавижу этот спорт": Александра Трусова устроила истерику после соревнований на Олимпиаде в Пекине

"Ненавижу этот спорт": Александра Трусова устроила истерику после соревнований на Олимпиаде в Пекине

"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", — сказал он, комментируя в беседе с ТАСС развернувшуюся на соревнованиях драму.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин ещё не видел выступления спортсменок, — работает.

15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце

15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце

Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. Президент России Владимир Путин уже поздравил Щербакову с победой. "Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1