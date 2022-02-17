Песков — о выступлении российских фигуристок в Пекине: Выигрывает сильнейший
Представитель Кремля прокомментировал развернувшуюся на соревнованиях драму и слёзы Александры Трусовой из-за олимпийского серебра.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине словами "выигрывает сильнейший".
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"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", — сказал он, комментируя в беседе с ТАСС развернувшуюся на соревнованиях драму.
Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин ещё не видел выступления спортсменок, — работает.
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. Президент России Владимир Путин уже поздравил Щербакову с победой. "Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", — говорится в поздравительной телеграмме президента.
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