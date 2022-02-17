Песков — о выступлении российских фигуристок в Пекине: Выигрывает сильнейший

"Ненавижу этот спорт": Александра Трусова устроила истерику после соревнований на Олимпиаде в Пекине

"Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", — сказал он, комментируя в беседе с ТАСС развернувшуюся на соревнованиях драму.

15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце

Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. Президент России Владимир Путин уже поздравил Щербакову с победой. "Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", — говорится в поздравительной телеграмме президента.