"Достойная награда за ваш труд": Путин поздравил Щербакову с золотом Олимпиады

На Играх Анна Щербакова выиграла золото, Александра Трусова стала второй, а Камила Валиева заняла четвёртое место.

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров, и наставников, и, конечно, подруг по сборной", — говорится в сообщении на сайте Кремля.