"Достойная награда за ваш труд": Путин поздравил Щербакову с золотом Олимпиады
Напомним, чемпионкой Игр стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а Камила Валиева стала четвёртой.
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров, и наставников, и, конечно, подруг по сборной", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.
Обложка © kremlin.ru, ТАСС / Сергей Бобылев