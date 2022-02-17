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Регион
Опубликовано 17 февраля 2022, 16:11
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"Достойная награда за ваш труд": Путин поздравил Щербакову с золотом Олимпиады

На Играх Анна Щербакова выиграла золото, Александра Трусова стала второй, а Камила Валиева заняла четвёртое место.

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова — в адрес Ваших тренеров, и наставников, и, конечно, подруг по сборной", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце
15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце

Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.

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Обложка © kremlin.ru, ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев
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