15 фото Анны Щербаковой, которой любой судья отдаст не только золото, но и сердце

Фигуристка Анна Щербакова — трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира (2021) — 17 февраля завоевала золото в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Чем помимо спорта живёт 17-летняя москвичка? Смотрите в подборке Лайфа.

Анна Щербакова во Дворце спорта в Пекине. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Щербакова снимается в фотосессиях, рекламе, любит принарядиться и яркий макияж

Анна Щербакова. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Анна активна в "Инстаграме", где за её жизнью наблюдают более 420 тысяч человек. И чем больше в копилке Щербаковой становится медалей, тем стремительнее растёт число подписчиков

Анна Щербакова в ледовом дворце "Хрустальный" в Москве. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Праздники, например Новый год, фигуристка традиционно встречает в кругу семьи

Анна Щербакова в Новый год. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

В прошлом году девушка дважды приходила на программу "Вечерний Ургант". Не исключено, что и сейчас, после победы на Олимпиаде, сделает это вновь

Анна Щербакова и Иван Ургант. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Анна Щербакова и Иван Ургант. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Анна делится с фанатами фотографиями не только с тренировок и спортивных первенств, но и снимками из обычной жизни

Анна Щербакова в Будапеште. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Иногда девушка даёт интервью журналам и спортивным СМИ

Фигуристка Анна Щербакова на съёмке для журнала Hello. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Фигуристка Анна Щербакова на съёмке для журнала Hello. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

С кем встречается Анна Щербакова, гадают поклонники. И ответа на этот вопрос пока нет. Чемпионка держит детали личной жизни в тайне. Да и вообще, есть ли время на любовь, когда спорт — на первом месте...

Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Анна Щербакова. Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Откровенных фото в аккаунте юной фигуристки в "Инстаграме" не встретишь. Анна предпочитает завоёвывать сердца спортивными достижениями, а не красивой обёрткой...