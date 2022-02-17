"Ненавижу этот спорт": Александра Трусова устроила истерику после соревнований на Олимпиаде в Пекине
Спортсменка заняла второе место, однако стала первой в истории, кто сделал пять четверных прыжков на официальном старте.
Российская фигуристка Александра Трусова устроила истерику после окончания соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
"Ненавижу! Ничего больше делать не буду, никогда в жизни! Никогда! Я ненавижу этот спорт, ненавижу его! Ненавижу всё это!" — заявила в слезах Трусова.
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.
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