Тарасова заявила, что МОК и WADA "убили" Камилу Валиеву на Олимпиаде

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова в беседе с Лайфом поделилась эмоциями от итогов личного турнира у фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

"Девочки выиграли Олимпийские игры! Мы выиграли Олимпийские игры! Одна заняла первое место, другая — второе место. Трусова показала, как будет выглядеть фигурное катание в будущем. А Камилу — били, били, били и убили!" — заявила Тарасова.