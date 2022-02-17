Тарасова заявила, что МОК и WADA "убили" Камилу Валиеву на Олимпиаде
По ходу произвольной программы она допустила несколько ошибок и заняла лишь четвёртое место.
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова в беседе с Лайфом поделилась эмоциями от итогов личного турнира у фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
"Девочки выиграли Олимпийские игры! Мы выиграли Олимпийские игры! Одна заняла первое место, другая — второе место. Трусова показала, как будет выглядеть фигурное катание в будущем. А Камилу — били, били, били и убили!" — заявила Тарасова.
Пятое золото России: Анна Щербакова выиграла личный турнир Олимпиады, Трусова и Валиева — вторая и четвёртая
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место.
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