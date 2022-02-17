США прочат роль основного поставщика газа в Европу вместо России

Евросоюз хочет сделать Вашингтон основным поставщиком голубого топлива в регион, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США". По подсчётам ЕК, в январе 2021 года Штаты поставили союзу рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд.

"В 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объёму, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров, это оценивается в 4,1 миллиарда евро", — говорится в документе ЕК.

Там уверены, что в дальнейшем США должны стать главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остаётся Россия. В ЕК отметили, что природный газ играет центральную роль в энергетической системе Евросоюза, в том числе в контексте энергетической трансформации. Сейчас регион покупает порядка 90% необходимого ей голубого топлива, но согласно прогнозам в ближайшие годы эта доля увеличится.