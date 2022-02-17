В работе Twitter произошёл глобальный сбой
Наибольшее количество жалоб на неполадки с сервисом зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Германии.
Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в функционировании сервиса микроблогов "Твиттера". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн-платформ по всему миру.
Пользователи "Твиттера", сообщившие о возникновении неполадок, отметили проблемы в работе как сайта, так и приложения. Помимо того, возникли проблемы при подключении к серверу.
Наибольшее количество сообщений о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Германии. Во многих странах также отмечается увеличение числа жалоб на работу соцсети — российские пользователи сервиса также столкнулись с некоторыми проблемами.
Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.
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