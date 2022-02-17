В работе Twitter произошёл глобальный сбой

Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в функционировании сервиса микроблогов "Твиттера". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн-платформ по всему миру.

Пользователи "Твиттера", сообщившие о возникновении неполадок, отметили проблемы в работе как сайта, так и приложения. Помимо того, возникли проблемы при подключении к серверу.

Наибольшее количество сообщений о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Германии. Во многих странах также отмечается увеличение числа жалоб на работу соцсети — российские пользователи сервиса также столкнулись с некоторыми проблемами.