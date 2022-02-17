Кулеба объявил о новом формате сотрудничества Украины, Польши и Великобритании

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о запуске нового международного формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Лондоном. Об этом министр иностранных дел сообщил на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

"К сожалению, по логистическим причинам мы не можем сделать это втроём. И тут бы должен был стоять Збигнев Рау, наш польский коллега, но дистанционно он с нами. И мы объявляем именно об учреждении именно этого трёхстороннего украинско-польско-британского формата", — сказал он.

Кулеба добавил, что соответствующее совместное заявление глав министерств скоро будет опубликовано на сайтах МИД трёх государств. В нём будет указано, что "Великобритания и Польша будут стоять плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ", уточнил министр.