Профессор МГУ Синельников объяснил, почему россияне не спешат создавать семьи

Одна из причин снижения рождаемости в нашей стране — изменение приоритетов людей, считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Он объяснил, что от рождения детей отказываются образованные и обеспеченные люди, которые стремятся к более высокому уровню жизни.

"Мать перестаёт на долгое время работать, то есть доход семьи уменьшается, а расходы, наоборот, увеличиваются. Жизнь становится гораздо сложнее, и дети требуют очень много внимания. А люди ни за что не хотят в чём-то себя ограничивать", — сказал эксперт в разговоре с телеканалом "360".

Другая причина — изменение характера отношений между поколениями. Бездетная старость для чайлдфри в порядке нормы, а рождение детей ради заботы о себе — это проявление жестокости и эгоизма, отмечает эксперт.

Отсутствие жилья также влияет на сложившуюся ситуацию с рождаемостью: приобрести или снять его есть возможность не у всех. При этом профессор напомнил о совершенствовании мер социальной поддержки: если раньше государство поощряло рождение вторых и третьих детей, то теперь оно стремится помочь парам, которые впервые станут родителями. Ещё улучшить ситуацию, по мнению Синельникова, могли бы значительные кредиты на квартиру, часть которых погашается с появлением ребёнка. Это могло бы стимулировать россиян вступать в официальный брак.

"Почему предпочитают гражданский брак? Это менее обязывающие отношения. Захотели — и сошлись, захотели — разошлись. Ничего в это не вложено", — отметил Синельников.

Последний, но важный шаг — борьба с эгоизмом в воспитании детей. Для этого нужно показывать, что семейная жизнь лучше одинокой и холостяцкой, добавил социолог.