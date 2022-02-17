Вячеслав Малежик поразил поклонников откровением о внебрачных детях

Пользователей Сети интересует не только возраст Вячеслава Малежика, но и сколько у заслуженного артиста России детей. Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Советский и российский эстрадный певец вот уже 45 лет душа в душу живёт с женой Татьяной. У супругов двое сыновей — Никита и Иван — и две внучки. До недавнего времени ничего не было известно о внебрачных детях Малежика. Теперь же артист сам рассказал о них.

И, если кто-то думает, что Вячеслав Ефимович завёл детей на стороне, их ждёт разочарование. Всё дело в том, что ещё в советские годы композитору пришлось развестись с супругой ради покупки квартиры. Как признался Малежик, которому сегодня, 17 февраля, исполнилось 75 лет, он был против расторжения брака.

"И самое любопытное: у нас так получилось, что два ребёнка были заделаны вне брака. Первый сын — до свадьбы, а второй — как раз в период, когда мы были с женой холостяками", — заявил Малежик в беседе с МК.

Спустя время певец и его избранница поженились во второй раз. Как заметил Малежик, их с супругой кристальная мечта — счастливо дожить до старости и умереть в один день.