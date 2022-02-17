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17 февраля, 08:20

Вячеслав Малежик поразил поклонников откровением о внебрачных детях

Музыкант признался: в ситуации с собственной популярностью ему не приходилось что-то доказывать самому себе. Малежик пояснил, что у артистов, когда нет соблазнов, возникает вопрос: "А чего я стою?".

<p>Заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Фото © ТАСС / Мудрац Александра</p>

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Пользователей Сети интересует не только возраст Вячеслава Малежика, но и сколько у заслуженного артиста России детей. Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Советский и российский эстрадный певец вот уже 45 лет душа в душу живёт с женой Татьяной. У супругов двое сыновей — Никита и Иван — и две внучки. До недавнего времени ничего не было известно о внебрачных детях Малежика. Теперь же артист сам рассказал о них.

И, если кто-то думает, что Вячеслав Ефимович завёл детей на стороне, их ждёт разочарование. Всё дело в том, что ещё в советские годы композитору пришлось развестись с супругой ради покупки квартиры. Как признался Малежик, которому сегодня, 17 февраля, исполнилось 75 лет, он был против расторжения брака.

"И самое любопытное: у нас так получилось, что два ребёнка были заделаны вне брака. Первый сын — до свадьбы, а второй — как раз в период, когда мы были с женой холостяками", — заявил Малежик в беседе с МК.

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Спустя время певец и его избранница поженились во второй раз. Как заметил Малежик, их с супругой кристальная мечта — счастливо дожить до старости и умереть в один день.

Вячеслав Малежик выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил благодаря сольным работам. Его песни "200 лет", "Провинциалка", "Мозаика", "Лилипутик" и другие знает и любит вся страна. Пять лет назад музыкант перенёс инсульт. К счастью, артисту удалось оправиться и сейчас время от времени он радует фанатов своим творчеством.

Эмила Сидорова

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