Три знака зодиака, на мужчин которых никогда нельзя положиться

Даже самой сильной женщине порой нужно мужское плечо, на которое можно опереться, чтобы перевести дух. Но не с каждым кавалером такой фокус пройдёт. Астрологи вычислили три знака зодиака, мужчин-представителей которых сложно назвать джентльменами и от которых больше проблем, чем пользы, пишет Пятый канал.

Телец

Для Тельца на первом месте всегда он сам, и отказывать себе в капризах он совсем не привык. На собственные хотелки Телец готов спустить последние деньги, даже если до зарплаты придётся питаться одним воздухом. Зато раскошелиться избраннице на подарок для Тельца нечто невероятное. Ему стоит напомнить, что и когда нужно вручать, иначе велик шанс остаться без презента вовсе.

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Дева

Мужчины этого знака всегда очень долго запрягают, топчась на одном месте и не решаясь сделать первый шаг. Их всегда пугает неизвестность, а потому они предпочитают обдумать всё по сто раз, поэтому ни о какой инициативности не идёт и речи. В отношениях с мужчинами-Девами всё придётся делать самой и на какие-либо сюрпризы и внезапные поездки надеяться не стоит.

Рыбы

Представителей Рыб часто отличает неважное здоровье, а потому их спутница жизни быстро превращается в мамочку. Но и благодарить за это свою ненаглядную такие мужчины не спешат: их очень утомляет вся эта работа над отношениями, а потому стоит им чудом завоевать девушку, как они прекращают что-либо делать. Все тяготы и проблемы ложатся на плечи второй половинки, которая не подписывалась на такой рабский труд.