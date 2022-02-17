Грабёж средь бела дня, или 10 фотодоказательств, что производители обманывают покупателей
Помните легендарную фразу "Что в коробке, то и на коробке" из "Ералаша"? Принцип рабочий, вот только не все бренды его придерживаются. Собрали примеры, когда производители грабили своих же клиентов.
"Друг написал, что его сегодня ограбили. Причём подстава от тех, от кого этого совсем не ждёшь", — RATMRJ.
Фото © Reddit / RATMRJ
"Ну это просто ни в какие ворота. Где мой шоколад?" — Tonka_the_meme_engin.
Фото © Reddit / Tonka_the_meme_engin
"Меня ограбил Carmex. Половина пачки [бальзама для губ] — пустота", — superbryno.
Фото © Reddit / superbryno
"Меня ограбили", — Awesomeclaw208.
Фото © Reddit / Awesomeclaw208
"Эта чёртова печенька пустая!" — MattLoganGreen.
Фото © Reddit / MattLoganGreen
"Хотел купить себе мороженое с карамелью, а взял с разочарованием", — XSG_LG-G6.
Фото © Reddit / XSG_LG-G6
"Надеюсь, людям, которые это делают, стыдно и они не могут спать по ночам", — binstedk.
Фото © Reddit / binstedk
"Остаётся некоторое ощущение пустоты на душе... после таких подстав", — sakanabozu.
Фото © Reddit / sakanabozu
"Вы когда-нибудь покупали пустую шаурму? Надеюсь, нет. Чувства самые пренеприятнейшие", — JethroWilkins.
Фото © Reddit / JethroWilkins
"Моя булочка НАСТОЛЬКО пустая, что я её насквозь вижу", — youresopunny.
Фото © Reddit / youresopunny
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / MattLoganGreen, Tonka_the_meme_engin