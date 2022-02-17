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17 февраля, 06:30

Грабёж средь бела дня, или 10 фотодоказательств, что производители обманывают покупателей

Помните легендарную фразу "Что в коробке, то и на коробке" из "Ералаша"? Принцип рабочий, вот только не все бренды его придерживаются. Собрали примеры, когда производители грабили своих же клиентов.

"Друг написал, что его сегодня ограбили. Причём подстава от тех, от кого этого совсем не ждёшь", — RATMRJ.

Фото © Reddit / RATMRJ

Фото © Reddit / RATMRJ

"Ну это просто ни в какие ворота. Где мой шоколад?" Tonka_the_meme_engin.

Фото © Reddit / Tonka_the_meme_engin

Фото © Reddit / Tonka_the_meme_engin

"Меня ограбил Carmex. Половина пачки [бальзама для губ] — пустота", — superbryno.

Фото © Reddit / superbryno

Фото © Reddit / superbryno

"Меня ограбили", — Awesomeclaw208.

Фото © Reddit / Awesomeclaw208

Фото © Reddit / Awesomeclaw208

"Эта чёртова печенька пустая!" MattLoganGreen.

Фото © Reddit / MattLoganGreen

Фото © Reddit / MattLoganGreen

"Хотел купить себе мороженое с карамелью, а взял с разочарованием", — XSG_LG-G6.

Фото © Reddit / XSG_LG-G6

Фото © Reddit / XSG_LG-G6

"Надеюсь, людям, которые это делают, стыдно и они не могут спать по ночам", — binstedk.

Фото © Reddit / binstedk

Фото © Reddit / binstedk

"Остаётся некоторое ощущение пустоты на душе... после таких подстав", — sakanabozu.

Фото © Reddit / sakanabozu

Фото © Reddit / sakanabozu

"Вы когда-нибудь покупали пустую шаурму? Надеюсь, нет. Чувства самые пренеприятнейшие", — JethroWilkins.

Фото © Reddit / JethroWilkins

Фото © Reddit / JethroWilkins

"Моя булочка НАСТОЛЬКО пустая, что я её насквозь вижу", — youresopunny.

Фото © Reddit / youresopunny

Фото © Reddit / youresopunny

Когда показалось: 10 фото, которые легко обманут, если не присмотреться к ним внимательнее

Когда показалось: 10 фото, которые легко обманут, если не присмотреться к ним внимательнее

Обложка:

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / MattLoganGreen, Tonka_the_meme_engin

Сергей Трофимов

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