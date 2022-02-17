Грабёж средь бела дня, или 10 фотодоказательств, что производители обманывают покупателей

"Друг написал, что его сегодня ограбили. Причём подстава от тех, от кого этого совсем не ждёшь", — RATMRJ.

Фото © Reddit / RATMRJ

"Ну это просто ни в какие ворота. Где мой шоколад?" — Tonka_the_meme_engin.

Фото © Reddit / Tonka_the_meme_engin

"Меня ограбил Carmex. Половина пачки [бальзама для губ] — пустота", — superbryno.

Фото © Reddit / superbryno

Фото © Reddit / Awesomeclaw208

"Эта чёртова печенька пустая!" — MattLoganGreen.

Фото © Reddit / MattLoganGreen

"Хотел купить себе мороженое с карамелью, а взял с разочарованием", — XSG_LG-G6.

Фото © Reddit / XSG_LG-G6

"Надеюсь, людям, которые это делают, стыдно и они не могут спать по ночам", — binstedk.

Фото © Reddit / binstedk

"Остаётся некоторое ощущение пустоты на душе... после таких подстав", — sakanabozu.

Фото © Reddit / sakanabozu

"Вы когда-нибудь покупали пустую шаурму? Надеюсь, нет. Чувства самые пренеприятнейшие", — JethroWilkins.

Фото © Reddit / JethroWilkins

"Моя булочка НАСТОЛЬКО пустая, что я её насквозь вижу", — youresopunny.