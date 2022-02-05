Когда показалось: 10 фото, которые легко обманут, если не присмотреться к ним внимательнее
Мы постоянно видим знакомые силуэты и лица там, где их нет. Ничего удивительного, ведь это часть нашей адаптации ради выживания. У феномена даже есть название — "парейдолия", и вот 10 ярких примеров.
"Вкусно. По сути вкусно и по вкусу тоже вкусно", — ExRaZoR34.
"Какая подозрительная курица..." — basedmeds.
"Леди-водопад. Звучит как название песни. Теперь я понимаю, о чём говорят люди, когда утверждают, что вдохновляются природой", — uglyorgan8038.
"Эта картошка..." — Amberlynn585.
"Выпустите пса! И вообще, почему он у вас в фасовку попал?" — amavritansky.
"У этой коробки бывали времена и получше..." — HemoglobinaX.
"Мне одному так кажется — или перевернутый подбородок тигра и правда похож на умственно отсталую выдру?" — fusrohdiddly.
"Мой брат: Ты не можешь публиковать такую ерунду, она даже 10 лайков не наберёт.
Я: …" — SenpaiKai.
"Довольный бизон пришёл на водопой, или Как весело я провожу время в кресле стоматолога", — I_Love_McRibs.
"Моя любимая фотография Трампа в день его инаугурации", — GarbageTrumpster.
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