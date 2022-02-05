НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Когда показалось: 10 фото, которые легко обманут, если не присмотреться к ним внимательнее

Мы постоянно видим знакомые силуэты и лица там, где их нет. Ничего удивительного, ведь это часть нашей адаптации ради выживания. У феномена даже есть название — "парейдолия", и вот 10 ярких примеров.

5 февраля, 09:45

Фото © Reddit / Pareidolia

"Вкусно. По сути вкусно и по вкусу тоже вкусно", ExRaZoR34.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Какая подозрительная курица..." basedmeds.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Леди-водопад. Звучит как название песни. Теперь я понимаю, о чём говорят люди, когда утверждают, что вдохновляются природой",uglyorgan8038.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Эта картошка..." Amberlynn585.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Выпустите пса! И вообще, почему он у вас в фасовку попал?"amavritansky.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"У этой коробки бывали времена и получше..."HemoglobinaX.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Мне одному так кажется — или перевернутый подбородок тигра и правда похож на умственно отсталую выдру?"fusrohdiddly.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Мой брат: Ты не можешь публиковать такую ерунду, она даже 10 лайков не наберёт.

Я: …" SenpaiKai.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Довольный бизон пришёл на водопой, или Как весело я провожу время в кресле стоматолога",I_Love_McRibs.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

"Моя любимая фотография Трампа в день его инаугурации",GarbageTrumpster.

Фото © Reddit / Pareidolia

Фото © Reddit / Pareidolia

Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1