Художник показал, как бы выглядели 10 исторических персон, если бы жили среди нас

Художник из Бразилии Хидрели Диао решил посмотреть, как бы выглядели исторические персоны, живя они в нашем времени. Для этого парень использовал специальное программное обеспечение, основанное на работе искусственного интеллекта. Чтобы превратить картину или скульптуру в фотореалистичный снимок, бразилец сначала искал базу в фотобанках. Среди тысяч портретов он выбирал людей, которые были бы похожи на его героев. Только эта задача могла занять несколько часов. Дальше — намного интереснее.

Юлий Цезарь

Фото © Instagram / hidreley

Найдя идеальную основу, диджитал-художник использовал сервис Artbreeder, чтобы объединить кадр из фотобанка со снимком, на котором изображена историческая личность. Получалось нечто, отдалённо напоминающее финальный результат, но до идеала было ещё далеко.

Уильям Шекспир

Фото © Instagram / hidreley

Чтобы немного "причесать" получившийся портрет, Хидрели загружал снимок в мобильное приложение FaceTune — то самое, которое используют все блогеры, чтобы подбить свои портреты под стандарты красоты. У бразильца были другие цели. С помощью инструмента "Пластика" он изменял пропорции получившихся лиц, чтобы они больше были похожи на оригинал. Вот что из этого получилось.

Мона Лиза

Фото © Instagram / hidreley

Мария Антуанетта

Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley

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Фото © Instagram / hidreley