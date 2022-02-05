Художник показал, как бы выглядели 10 исторических персон, если бы жили среди нас
Говоря об исторических личностях, чаще всего мы представляем одни и те же образы. Пара написанных при жизни портретов или высеченных скульптур — слабая база для воображения. Но есть решение.
Художник из Бразилии Хидрели Диао решил посмотреть, как бы выглядели исторические персоны, живя они в нашем времени. Для этого парень использовал специальное программное обеспечение, основанное на работе искусственного интеллекта. Чтобы превратить картину или скульптуру в фотореалистичный снимок, бразилец сначала искал базу в фотобанках. Среди тысяч портретов он выбирал людей, которые были бы похожи на его героев. Только эта задача могла занять несколько часов. Дальше — намного интереснее.
Юлий Цезарь
Найдя идеальную основу, диджитал-художник использовал сервис Artbreeder, чтобы объединить кадр из фотобанка со снимком, на котором изображена историческая личность. Получалось нечто, отдалённо напоминающее финальный результат, но до идеала было ещё далеко.
Уильям Шекспир
Чтобы немного "причесать" получившийся портрет, Хидрели загружал снимок в мобильное приложение FaceTune — то самое, которое используют все блогеры, чтобы подбить свои портреты под стандарты красоты. У бразильца были другие цели. С помощью инструмента "Пластика" он изменял пропорции получившихся лиц, чтобы они больше были похожи на оригинал. Вот что из этого получилось.
Мона Лиза
Мария Антуанетта
Мария Тюдор
Нефертити
Вольфганг Амадей Моцарт
Наполеон Бонапарт
Александр Македонский
Винсент Ван Гог
Ещё больше примеров — в профиле художника в "Инстаграме", а также в материале Bored Panda.
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