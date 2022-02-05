10 уморительно-грустных твитов, которые идеально описывают взрослую жизнь как она есть

"Самое утомительное во взрослой жизни для меня — это то, насколько она постоянна… Абсолютно всегда есть какое-то дерьмо, которое тебе нужно разгребать. Теперь расслабляться — значит игнорировать миллион пунктов из списка дел", — tee_babz.

"Стирка белья: стиральная машина — 30 минут, сушка — час. Убрать всё по местам — от семи до десяти рабочих дней", — romangiivenchy.

"17 лет: тайком уходишь из дома, чтобы попасть на вечеринку. 37 лет: тайком уходишь с вечеринки, чтобы попасть домой", — NotMoscona.

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"Почему никто не предупреждал, что самое сложное во взрослой жизни — пытаться придумать, что поесть на завтрак, обед и ужин каждый чёртов день до конца твоей грёбаной жизни", — urbanhymnal.

"Добро пожаловать во взрослую жизнь. Теперь тебя бесит, что в продуктовом магазине у дома всё поменяли местами", — AbbyHasIssues.

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"Почему коврики такие дорогие? А подушки? А шторы? Почему мусорное ведро так быстро заполняется? Почему мне так часто приходится убираться на кухне? Откуда, чёрт возьми, взялась вся эта пыль???" — isabelfulla.

"Привет, слышала, ты теперь взрослый. Теперь ты будешь перманентно уставшим, кроме, конечно, тех случаев, когда тебе пора спать. Наслаждайся!" — Swishergirl24.

"Я взрослый, и я могу есть всё, что захочу и когда захочу… И я хочу, чтобы кто-нибудь уже забрал у меня это право", — primawesome.

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"Хочу попросить прощения у всех 30-летних людей, которых я называла старыми, когда сама была 18-летней дурочкой", — adventurousMug.