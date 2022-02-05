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10 уморительно-грустных твитов, которые идеально описывают взрослую жизнь как она есть

Каждый ребёнок хочет поскорее вырасти, чтобы быть хозяином собственной жизни. Но каждый взрослый знает, что эти мечты — большая ошибка. Ниже десять уморительных замечаний от тех, кому за тридцать.

5 февраля, 08:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Самое утомительное во взрослой жизни для меня — это то, насколько она постоянна… Абсолютно всегда есть какое-то дерьмо, которое тебе нужно разгребать. Теперь расслабляться — значит игнорировать миллион пунктов из списка дел", tee_babz.

"Стирка белья: стиральная машина — 30 минут, сушка — час. Убрать всё по местам — от семи до десяти рабочих дней", romangiivenchy.

"17 лет: тайком уходишь из дома, чтобы попасть на вечеринку.

37 лет: тайком уходишь с вечеринки, чтобы попасть домой", NotMoscona.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Почему никто не предупреждал, что самое сложное во взрослой жизни — пытаться придумать, что поесть на завтрак, обед и ужин каждый чёртов день до конца твоей грёбаной жизни", urbanhymnal.

"Добро пожаловать во взрослую жизнь. Теперь тебя бесит, что в продуктовом магазине у дома всё поменяли местами",AbbyHasIssues.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Почему коврики такие дорогие? А подушки? А шторы? Почему мусорное ведро так быстро заполняется? Почему мне так часто приходится убираться на кухне? Откуда, чёрт возьми, взялась вся эта пыль???"isabelfulla.

"Привет, слышала, ты теперь взрослый. Теперь ты будешь перманентно уставшим, кроме, конечно, тех случаев, когда тебе пора спать. Наслаждайся!" Swishergirl24.

"Я взрослый, и я могу есть всё, что захочу и когда захочу… И я хочу, чтобы кто-нибудь уже забрал у меня это право", primawesome.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Хочу попросить прощения у всех 30-летних людей, которых я называла старыми, когда сама была 18-летней дурочкой", adventurousMug.

"Моё любимое воспоминание из детствао том, как у меня не болела спина",MoBaigz6.

Родители заказали сыну на день рождения торт с космонавтом, но от увиденного любой останется заикой

Родители заказали сыну на день рождения торт с космонавтом, но от увиденного любой останется заикой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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