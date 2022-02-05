10 раз, когда родители врали своим детям, но от этого все были только в плюсе

"Моя подруга говорит своим детям, что двигатель не заведётся, пока машина не услышит щелчок их ремней безопасности. Теперь мне любопытно, к какой ещё милой лжи прибегают родители", — с этого твита пользовательницы Lhlodder начался очаровательный, смешной, а главное полезный тред. Мамы и папы начали делиться своими лайфхаками, от которых у них уже даже не краснеют уши, ведь такая ложь идёт всем только на благо.

"Больше не производят такие батарейки, которые идут в их любимые, но такие шумные игрушки", — LauraLeigh85.

"Мои дети думают, что у Зубной феи аллергия на пыль — и она не может к ним прийти, если в комнатах не будет идеальный порядок", — MejiaWrites.

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"Я убедила их, что у Зубной феи есть отдел контроля качества всех поступающих зубов. Так что чем лучше они заботятся о своих зубах, тем больше денег от неё они получат в будущем", — SheilaCarson79.

"Когда я не хотел спать, моя мама говорила мне, что я должен держать глаза закрытыми, чтобы сон не убежал через них", — snowflakedunord.

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"Если мой сын хочет посмотреть одно из его дурацкий детских шоу, которые я терпеть не могу, иногда я отвечаю, что главный герой спит. Пока что работает (сыну четыре года)!" — realllyanna.

"Общесемейный сбор на заднем дворе. Все разговаривали, дети играли, как внезапно по другую сторону забора две собаки начали спариваться у всех на глазах. Мой сын спросил, что они делают. Все замерли. Затем его двоюродный брат галантно сказал: "Та, что внизу, — больна, а другая толкает её в сторону больницы", — SuperYoshi2000.

"Сказала моей малышке, что если стричь волосы обычными домашними ножницами, то волосы выпадут ("Как ты думаешь, почему дедуля облысел?"), и только в парикмахерских есть специальные ножницы для стрижки. Теперь не нужно держать ножницы под замком. Даже когда она что-то мастерит, то держит волосы подальше, чтобы ничего случайно не обрезать", — Staccccy.

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"Когда мои детишки были помладше (сейчас им уже по 12 и 10 лет), я сказала им, что мне нельзя ходить по парковке, пока кто-нибудь не возьмёт меня за руку. Конечно, просто чтобы они всегда держали меня за руки. Как же они удивлялись, когда я однажды уехала в магазин одна", — irish_mariah.