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17 февраля, 05:49

"Я больше не могу стыдиться": Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной пластики

Супермодель призналась, что решилась на откровения, чтобы помочь другим женщинам, переживающим похожую ситуацию, и поддержать их. Она отметила, что теперь готова заговорить.

Супермодель 90-х Линда Евангелиста снялась в новой фотосессии для журнала People. Это первая съёмка после неудачной пластики, которая шесть лет назад до неузнаваемости изменила лицо и тело модели.

Евангелиста также дала откровенное интервью и рассказала о боли, которая была в её жизни последние несколько лет. По словам модели, когда она узнала свой диагноз — "парадоксальная жировая гиперплазия", при котором не могут помочь никакие диеты и упражнения, то впала в депрессию и стала вести отшельнический образ жизни.

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста раскрыла, почему резко потолстела и оказалась изуродована

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста раскрыла, почему резко потолстела и оказалась изуродована

"Мне нравилось быть на подиуме. Но теперь я боялась встретиться со знакомыми. Я больше не могу так жить, прятаться и стыдиться. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то готова заговорить", — рассказала Евангелиста.

Супермодель добавила, что решилась на откровения, чтобы помочь другим женщинам, переживающим похожую ситуацию, и поддержать их.

Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"

Девушка носит экстремально короткие юбки и топы, наплевав на тех, кто обзывает её "жиробасиной"

А ранее Лайф писал, что звёздный диетолог рассказала, почему Селена Гомес набрала вес и изменилась до неузнаваемости.

Обложка:

© ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Юлия Коновалова

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