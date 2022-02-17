"Я больше не могу стыдиться": Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной пластики

Супермодель 90-х Линда Евангелиста снялась в новой фотосессии для журнала People. Это первая съёмка после неудачной пластики, которая шесть лет назад до неузнаваемости изменила лицо и тело модели.

Евангелиста также дала откровенное интервью и рассказала о боли, которая была в её жизни последние несколько лет. По словам модели, когда она узнала свой диагноз — "парадоксальная жировая гиперплазия", при котором не могут помочь никакие диеты и упражнения, то впала в депрессию и стала вести отшельнический образ жизни.

"Мне нравилось быть на подиуме. Но теперь я боялась встретиться со знакомыми. Я больше не могу так жить, прятаться и стыдиться. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то готова заговорить", — рассказала Евангелиста.

Супермодель добавила, что решилась на откровения, чтобы помочь другим женщинам, переживающим похожую ситуацию, и поддержать их.