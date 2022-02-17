Зеленский потребовал для Украины системы гарантий, как у стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается. Об этом он сказал в беседе с журналистом "РБК-Украина".

"Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", — отметил лидер Незалежной.