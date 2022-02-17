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17 февраля, 16:23

Зеленский потребовал для Украины системы гарантий, как у стран НАТО

По его оценке, для Незалежной "это единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама".

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО систему гарантий, как у стран – участниц альянса, потому что процесс вступления Незалежной в организацию явно затягивается. Об этом он сказал в беседе с журналистом "РБК-Украина".

"Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", отметил лидер Незалежной.

По его словам, Североатлантический альянс — та самая организация, куда хотела бы вступить Украина. Зеленский полагает, что для Незалежной "это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама". Всё остальное — это рассказы, популистские заявления, заключил он.

Зеленский пожаловался, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс

Зеленский пожаловался, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс

Напомним, что на днях посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он отметил, что его слова об отказе Киева от вступления в НАТО были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО. При этом, по его словам, сегодня многие СМИ и мировые лидеры намекают Незалежной, что не стоит постоянно поднимать вопрос о будущем членстве в альянсе из-за рисков, связанных с реакцией России.

Татьяна Миссуми

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