Зеленский пожаловался, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО препятствуют стремлению Киева стать членом альянса. Заявление прозвучало во время его общения с представителями СМИ в Мариуполе. По словам политика, Украине сложно быть независимой, так как у других государств есть "свои заинтересованности", и затягивание вступления страны в НАТО — один из ярких тому примеров, считает он.