Зеленский пожаловался, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс
Назвать эти государства украинский лидер отказался, пояснив, что ему не нужны "дипломатические конфликты с соседями".
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не только Россия, но и некоторые страны из блока НАТО препятствуют стремлению Киева стать членом альянса. Заявление прозвучало во время его общения с представителями СМИ в Мариуполе. По словам политика, Украине сложно быть независимой, так как у других государств есть "свои заинтересованности", и затягивание вступления страны в НАТО — один из ярких тому примеров, считает он.
"Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны", — приводит слова Зеленского его пресс-служба.
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Напомним, что на днях посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить "войну" с Россией. Позже он заявил, что его слова об отказе Киева от вступления в НАТО были результатом недоразумения, его не так поняли. А президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что Киев не отказывался от пути в НАТО. При этом, по его словам, сегодня многие СМИ и мировые лидеры намекают Незалежной, что не стоит постоянно поднимать вопрос о будущем членстве в альянсе из-за рисков, связанных с реакцией России.
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