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17 февраля, 11:43

"Фиорентина" готова продать Кокорина в "Сочи"

Итальянский клуб не намерен расторгать контракт с форвардом из-за серьёзных финансовых потерь.

Итальянская "Фиорентина" продолжает предпринимать попытки по продаже нападающего Александра Кокорина и может достичь соглашения с футбольным клубом "Сочи". Об этом пишет La Nazione.

По данным издания, фиалки будут предпринимать попытки отдать игрока в клуб РПЛ до закрытия трансферного окна в России, которое состоится 22 февраля. Добавим, что в клубе не собираются расторгать контракт с Кокориным, так как в этом случае будет необходимо платить неустойку игроку.

"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным уже в конце февраля

"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным уже в конце февраля

Напомним, что Александр Кокорин год назад перешёл в "Фиорентину", но за это время так и не сумел отметиться результативными действиями в итальянской команде.

Обложка © Getty Images / Gabriele Maltinti

Шамиль Гаджиев

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