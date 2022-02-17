"Фиорентина" готова продать Кокорина в "Сочи"
Итальянский клуб не намерен расторгать контракт с форвардом из-за серьёзных финансовых потерь.
Итальянская "Фиорентина" продолжает предпринимать попытки по продаже нападающего Александра Кокорина и может достичь соглашения с футбольным клубом "Сочи". Об этом пишет La Nazione.
По данным издания, фиалки будут предпринимать попытки отдать игрока в клуб РПЛ до закрытия трансферного окна в России, которое состоится 22 февраля. Добавим, что в клубе не собираются расторгать контракт с Кокориным, так как в этом случае будет необходимо платить неустойку игроку.
Напомним, что Александр Кокорин год назад перешёл в "Фиорентину", но за это время так и не сумел отметиться результативными действиями в итальянской команде.
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