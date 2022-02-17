Иммунолог Болибок рассказал, на какой одежде "омикрон" может жить до трёх недель

Штамм коронавируса "омикрон" может оставаться на металлических частях одежды до трёх недель. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Научно доказано, что вирус быстрее всего погибает на одежде из хлопка. По данным канадских исследователей, если надеть три слоя хлопковых вещей, их защитные свойства будут ничуть ни хуже защитного комбинезона. Чтобы продезинфицировать предметы гардероба, их достаточно оставить на сутки в тёплом сухом помещении.

Синтетика, наоборот, не способна защитить от инфекции, так как на такой ткани коронавирус может прожить целую неделю и заразить человека. После посещения мероприятий или закрытых помещений вещи из этого материала нужно сразу постирать. На изделиях из кожи вирус живёт до трёх дней, а на замках, стразах, бисере, кристаллах — до трёх недель.

"Если владелец вещи не боится испортить металлические, пластиковые и стеклянные элементы одежды, их можно протирать антисептиком. Если одежда дорогая и она не любит стирку, в контексте коронавируса я бы посоветовал в принципе не надевать её во время пандемии, так как через неё возможно заразиться", — резюмировал Болибок в разговоре с "Москвой 24".