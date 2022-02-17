Песков ответил на вопрос, есть ли у внуков Путина антитела к коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли у внуков российского лидера Владимира Путина антитела к коронавирусу.

"Об их здоровье заботятся должным образом", — пояснил он, не уточняя подробности.

В ответ на просьбу прокомментировать слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от шести до одиннадцати лет есть антитела к коронавирусу, представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос — прерогатива медиков.

"Неважно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения. Понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно", — заявил Песков.