Роза Сябитова рассказала о сексе после 60, раскрыв подробности своей интимной жизни
Сваха всея Руси выложила все карты, и эти откровения точно успокоят. В материале — что делать с сексуальной жизнью в пенсионном возрасте, даже если супруга нет.
Роза Сябитова — не только самая известная сваха России, но ещё и самая эксцентричная. Женщина не раз шокировала фанатов яркими высказываниями и останавливаться, по всей видимости, не собирается. В новом выпуске шоу "Алёна, блин!" Роза порассуждала о сексе после 60 лет. Оказалось, в интимном плане у знаменитости всё прекрасно, хоть и супруга нет.
Хоть сватовство — дело весьма традиционное и в век приложений для знакомств даже устаревшее, сама Роза придерживается очень прогрессивных взглядов. По словам Сябитовой, которой совсем недавно исполнилось 60 лет, секс в её жизни до сих пор есть! И этого, считает сваха, достойна любая женщина, даже если к пенсионному возрасту у неё так и не появилось мужа. Зачем супруг, если всегда можно найти постоянного партнёра, не связывая себя никакими обязательствами!
Роза Сябитова в программе "Алёна, блин!". Кадр из видео © YouTube / Super
Это уже далеко не первый раз, когда Сябитова призывает женщин в возрасте "не забивать" на свою интимную жизнь. В своём инстаграм-аккаунте сваха заявляла, что секс после 50 лет нужен не только хороший, но и регулярный. По мнению Розы, к этому возрасту все, кто хотел, уже выполнили свои "планы по размножению", остаётся только наслаждаться процессом! И делать это почаще.
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Кадр из видео © YouTube / Super