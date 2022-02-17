"Я безумно счастлива": Сестра Жанны Фриске рассекретила беременность обнажённым фото в образе феи

Сестра певицы Жанны Фриске 35-летняя Наталья ждёт ребёнка. Судя по фото, опубликованному в её инстаграме, она находится на последних сроках беременности. Интересное положение Наталья Фриске скрывала как могла — утаивала "свою вселенную от чужих глаз". Рассекретить информацию о скором пополнении в семье ей пришлось из-за слухов. Некоторые порталы опубликовали заметки о беременности Натальи, которая якобы была замечена в клинике, где делают процедуру экстракорпорального оплодотворения. И теперь Фриске расставила все точки над "i".

Интересно, что в своё время процедуру ЭКО прошла сестра Натальи Жанна. После у артистки начались проблемы со здоровьем. Экс-солистке "Блестящих" поставили неутешительный диагноз "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга. В СМИ называли искусственное оплодотворение причиной страшного диагноза Фриске. Но врачи не спешили делать категоричные выводы.

Наталья Фриске не стала раскрывать, как именно забеременела в этот раз. 6,5 года назад она потеряла ребёнка на раннем сроке.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз 🙏🏽. Не хотела её ни с кем делить, но наша любимая "желтуха" не может жить спокойно и нужно обязательно влезть своими грязными языками и всё испортить 🤷🏽‍♀️. "Спасибо" им за это! Всё перевернули с ног на голову. <...> Да, я жду малыша 🙏🏽. И я безумно счастлива ❤️", — сообщила в посте в "Инстаграме" сестра Жанны Фриске.

На фото Наталья предстала обнажённой феей, заметив, что теперь нет смысла скрывать интересное положение.

Беременная Наталья Фриске на фотосессии. Видео из сториз © Instagram / natalia_friske