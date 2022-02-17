"Я безумно счастлива": Сестра Жанны Фриске рассекретила беременность обнажённым фото в образе феи
В СМИ появлялась информация, что Наталью Фриске видели в клинике, где делают процедуру ЭКО. Сестра певицы заявила, что пресса "перевернула всё с ног на голову".
Беременная Наталья Фриске. Фото © Instagram / friske_natalia / фотограф Анастасия Захарова
Сестра певицы Жанны Фриске 35-летняя Наталья ждёт ребёнка. Судя по фото, опубликованному в её инстаграме, она находится на последних сроках беременности. Интересное положение Наталья Фриске скрывала как могла — утаивала "свою вселенную от чужих глаз". Рассекретить информацию о скором пополнении в семье ей пришлось из-за слухов. Некоторые порталы опубликовали заметки о беременности Натальи, которая якобы была замечена в клинике, где делают процедуру экстракорпорального оплодотворения. И теперь Фриске расставила все точки над "i".
Интересно, что в своё время процедуру ЭКО прошла сестра Натальи Жанна. После у артистки начались проблемы со здоровьем. Экс-солистке "Блестящих" поставили неутешительный диагноз "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга. В СМИ называли искусственное оплодотворение причиной страшного диагноза Фриске. Но врачи не спешили делать категоричные выводы.
Наталья Фриске не стала раскрывать, как именно забеременела в этот раз. 6,5 года назад она потеряла ребёнка на раннем сроке.
"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз 🙏🏽. Не хотела её ни с кем делить, но наша любимая "желтуха" не может жить спокойно и нужно обязательно влезть своими грязными языками и всё испортить 🤷🏽♀️. "Спасибо" им за это! Всё перевернули с ног на голову. <...> Да, я жду малыша 🙏🏽. И я безумно счастлива ❤️", — сообщила в посте в "Инстаграме" сестра Жанны Фриске.
На фото Наталья предстала обнажённой феей, заметив, что теперь нет смысла скрывать интересное положение.
Беременная Наталья Фриске на фотосессии. Видео из сториз © Instagram / natalia_friske
Наталья Фриске поделилась с подписчиками, что этого чудесного подарка ждала очень долго. Сестра певицы пообещала, что раскроет детали, но чуть позже.
Напомним, в 2015 году Наталья Фриске потеряла ребёнка на раннем сроке беременности. Произошло это вскоре после того, как об интересном положении родной сестры Жанны Фриске прознали журналисты. Сама Наталья признавалась, что причиной стал стресс на фоне похорон Жанны.