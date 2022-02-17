Украинская блогерша Стужук словила волну хейта, назвав себя русской в День единения
Пока София Стужук хвасталась подписчикам, как накупила брендовых вещей на $6 тысяч, злые языки перемывали инста-диве кости. Так, в Сети предположили, что Стужук, кроме своей задницы, ничего не видит.
Известная блогерша из Киева София Стужук в сториз в "Инстаграме" назвала себя русской и нарвалась на хейт. Что примечательно, произошло всё 16 февраля, в День единения Украины. Инста-дива, поняв, что натворила, поспешила удалить скандальную публикацию, но Интернет всё помнит. Подписчики, коих у Стужук 5,5 миллиона, успели сделать скриншоты сториз и теперь перемывают кости "той самой сильной и независимой маме трёх с обложки Playboy".
Стужук сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. София, которая в 2020-м похоронила бывшего мужа — Дмитрий Стужук умер от коронавируса, призналась, что в её жизни начался период, когда она нравится самой себе. В Дубае красотка проводит время в компании сына и дочерей и их няни Наташи. Именно лицо Натальи стало "обложкой" скандальной сториз, которую Стужук запостила в "Инстаграме".
"Осторожно. Русские в Дубай)", — подписала блогерша фотографию улыбающейся няни, сделанную во время шопинга.
Скриншот сториз © Instagram / sofia_stuzhuk / женский форум Kidstaff
И, пока Стужук делилась с подписчиками роликами из торгового центра, выбирая солнцезащитные очки и новые туфли, хвастаясь, как закупилась на шесть тысяч долларов, недоброжелатели перемывали кости на мамских форумах.
"А что, Стужук считает себя русской? Я понимаю, что, кроме своей задницы, она ничего не видит, но... В сегодняшней сториз... А мы тут "Лунницу" (косметика, которую выпускает Стужук. — Прим. Лайфа) её покупаем, а она, оказывается, русская", — Пиши-пропало.
Блогерша София Стужук на шопинге в Дубае. Видео из сториз © Instagram / sofia_stuzhuk
"Жесть, мозгов нет такое писать — сейчас забанят её к чертям, будет извиняться — всё как обычно", — Фима Собак.
Вскоре блогерша удалила сториз, которая так задела подписчиков. Но никаких комментариев на этот счёт Стужук делать не стала, продолжив делиться подробностями отдыха.