Украинская блогерша Стужук словила волну хейта, назвав себя русской в День единения

Известная блогерша из Киева София Стужук в сториз в "Инстаграме" назвала себя русской и нарвалась на хейт. Что примечательно, произошло всё 16 февраля, в День единения Украины. Инста-дива, поняв, что натворила, поспешила удалить скандальную публикацию, но Интернет всё помнит. Подписчики, коих у Стужук 5,5 миллиона, успели сделать скриншоты сториз и теперь перемывают кости "той самой сильной и независимой маме трёх с обложки Playboy".

Стужук сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. София, которая в 2020-м похоронила бывшего мужа — Дмитрий Стужук умер от коронавируса, призналась, что в её жизни начался период, когда она нравится самой себе. В Дубае красотка проводит время в компании сына и дочерей и их няни Наташи. Именно лицо Натальи стало "обложкой" скандальной сториз, которую Стужук запостила в "Инстаграме".

Блогерша София Стужук © Instagram / sofia_stuzhuk

"Осторожно. Русские в Дубай)", — подписала блогерша фотографию улыбающейся няни, сделанную во время шопинга.

Скриншот сториз © Instagram / sofia_stuzhuk / женский форум Kidstaff

И, пока Стужук делилась с подписчиками роликами из торгового центра, выбирая солнцезащитные очки и новые туфли, хвастаясь, как закупилась на шесть тысяч долларов, недоброжелатели перемывали кости на мамских форумах.

"А что, Стужук считает себя русской? Я понимаю, что, кроме своей задницы, она ничего не видит, но... В сегодняшней сториз... А мы тут "Лунницу" (косметика, которую выпускает Стужук. — Прим. Лайфа) её покупаем, а она, оказывается, русская", — Пиши-пропало.

Блогерша София Стужук на шопинге в Дубае. Видео из сториз © Instagram / sofia_stuzhuk

"Жесть, мозгов нет такое писать — сейчас забанят её к чертям, будет извиняться — всё как обычно", — Фима Собак.

Вскоре блогерша удалила сториз, которая так задела подписчиков. Но никаких комментариев на этот счёт Стужук делать не стала, продолжив делиться подробностями отдыха.