В центре Гамалеи рассказали о работе над новым лекарством от ковида на основе антител

Для лечения пациентов, которые входят в группу риска тяжёлого течения ковида, в скором времени начнут применять препарат на основе моноклональных антител. Об этом рассказал RT глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. Он подчеркнул, что моноклональные антитела — это современная технология, которая уже используется при лечении многих болезней, в том числе онкологических.

"В случае когда человек не вакцинировался и никогда прежде не сталкивался с коронавирусом, введение коктейля из моноклональных антител позволяет сформировать у такого человека высокоспецифический, высокоэффективный вируснейтрализующий ответ. Это фактически активные вещества, которые связывают вирус и лишают его возможности заразить клетку", — объяснил учёный.

Он подчеркнул, препарат не из дешёвых и не будет предназначен для использования пациентами самостоятельно. Его сможет назначить только врач в условиях стационара. Впрочем, такое лекарство не понадобится поголовно всем инфицированным ковидом. Речь идёт только о пациентах с сопутствующими осложнениями: диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми болезнями.

Препарат с моноклональными антителами можно будет видоизменять под новые штаммы коронавируса. Сейчас лекарство подстроено подо все существующие мутации ковида, в том числе "дельту" и "омикрон". По словам Гущина, в ближайшее время начнутся клинические испытания лекарства, а затем его начнут применять на практике.