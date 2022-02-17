Репродуктолог Милютина объяснила, как модель Кэмпбелл смогла родить в 50 лет

Поклонники известной британской актрисы и супермодели Наоми Кэмпбелл подозревают, что её дочка родилась от суррогатной матери, ведь знаменитости на момент появления малышки на свет было уже 50 лет. Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с РИА ФАН рассказала, каким безопасным для здоровья способом это могло произойти.

Респродуктолог пояснила, что варианта для суррогатного материнства два: или витрифицированные ооциты, или донорская яйцеклетка, которую вынашивает суррогатная мать. При первом варианте реальный и лучший возраст забора клеток — до 35 лет, замораживать можно до 40–45 лет, но гарантий, что из этих клеток что-то получится, нет.

Эксперт объяснила, что в 51 год женщина может забеременеть, если воспользуется донорскими или собственными замороженными яйцеклетками. Тогда оплодотворённые клетки пересаживают суррогатной роженице, которая вынашивает плод.

"С точки зрения гинекологии ничего сложного нет. Больше всего надо интересоваться вопросами работоспособности сердечно-сосудистой системы, повышенным давлением. Стареют прежде всего яйцеклетки. Они обычно находятся в криокамере под жидким азотом. Срок хранения у них неограниченный — порядка 18 лет. У неё, как я понимаю, был использован вариант суррогатного материнства", — считает врач.