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17 февраля, 11:24

Путин поручил учесть опасения правозащитников из-за расширения полномочий полиции

Беспокойства на этот счёт не лишены определённых оснований, поделился мнением глава государства.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД РФ, заявил о необходимости обеспечить права граждан после принятия закона о расширении полномочий полиции.

"Опасения правозащитников не лишены определённых оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", — подчеркнул Путин.

Напомним, что ранее Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Правоохранителям дадут право вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина, но при определённых условиях. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

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Виктория Чудакова

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