Путин поручил учесть опасения правозащитников из-за расширения полномочий полиции

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД РФ, заявил о необходимости обеспечить права граждан после принятия закона о расширении полномочий полиции.

"Опасения правозащитников не лишены определённых оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", — подчеркнул Путин.

Напомним, что ранее Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Правоохранителям дадут право вскрывать автомобили и проникать в жильё без присутствия хозяина, но при определённых условиях. Также сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.