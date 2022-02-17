Захарова ответила цитатой из "Женитьбы Бальзаминова" на прогноз Politico о "вторжении"
Она отметила, что иностранные издания перестали даже пытаться подводить весомые доводы под свои обвинения в адрес Москвы.
Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила "гадания" американского издания Politico о дате "вторжения" России на Украину с весёлым диалогом из русской классики.
"Немного похоже на "Женитьбу Бальзаминова" Островского: "Говорят, какая-то комета или планида идёт! Так учёные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всё точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет", — написала она в "Телеграме".
Захарова обратила внимание, как солидное издание легко и непринуждённо аргументирует своё утверждение о начале российского вторжения на Украину после 20 февраля доводами из разряда домыслов. "Пишут, что 16 марта планировалось, так как этот день связан с полнолунием, а 20 марта — с окончанием Мюнхенской конференции", — иронично напомнила она цитату из материала.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico заявила, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля.