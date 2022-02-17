Захарова ответила цитатой из "Женитьбы Бальзаминова" на прогноз Politico о "вторжении"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила "гадания" американского издания Politico о дате "вторжения" России на Украину с весёлым диалогом из русской классики.

"Немного похоже на "Женитьбу Бальзаминова" Островского: "Говорят, какая-то комета или планида идёт! Так учёные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всё точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет", — написала она в "Телеграме".