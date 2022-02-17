Депутат Швыткин назвал полным бредом сообщения Politico о новых датах "вторжения"

"Это является опять же попыткой навязать истерию, навязать нагнетание обстановки вокруг каких-либо дат, спровоцировать какие-либо действия. Но самое страшное из-за всей этой ситуации — это панические настроения среди украинского населения. В конечном итоге это влияет и на экономическое состояние Украины", — считает депутат.

Он уверен, что реагировать на "такой самый настоящий бред сивой кобылы" не нужно. По его мнению, подобные сообщения говорят о том, что у западных журналистов полностью отсутствует совесть и порядочность, они не знают границ и не понимают нужд украинского народа.