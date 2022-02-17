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17 февраля, 11:01

Депутат Швыткин назвал полным бредом сообщения Politico о новых датах "вторжения"

По его мнению, подобные публикации говорят о том, что у западных журналистов отсутствует совесть, они не знают границ и не понимают нужд украинского народа.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252079107105175&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Очередное сообщение американского издания Politico о новых датах начала "вторжения" России на территорию Украины можно описать двумя словами: полный бред, — сказал Лайфу депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

"Это является опять же попыткой навязать истерию, навязать нагнетание обстановки вокруг каких-либо дат, спровоцировать какие-либо действия. Но самое страшное из-за всей этой ситуации — это панические настроения среди украинского населения. В конечном итоге это влияет и на экономическое состояние Украины", — считает депутат.

Он уверен, что реагировать на "такой самый настоящий бред сивой кобылы" не нужно. По его мнению, подобные сообщения говорят о том, что у западных журналистов полностью отсутствует совесть и порядочность, они не знают границ и не понимают нужд украинского народа.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля. Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда ничего так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А сегодня и Politico выдала новую дату. К слову, издание допускает, что "атака" может и не произойти.

Кристина Шайдуллина

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