Песков: Россия не планирует требовать публичных извинений за фейки западных СМИ о "вторжении"
Москва намерена ждать более серьёзного и ответственного подхода от представителей, которые делают такие "оголтелые" заявления, отметил он.
Песков — о фейках западных СМИ. Видео © LIFE
Москва не планирует требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о "планируемом вторжении" России на Украину и не будет подавать в суд. Однако в Кремле надеются, что читатели наконец поймут, чего стоит авторитет этих изданий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена всё-таки ждать более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые, безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на своё реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что, "по крайней мере, наша аудитория" посмеялась над подобными сообщениями СМИ. Он выразил надежду, что западные читатели тоже наконец поймут, чего стоит авторитет этих изданий.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время нападения — три часа ночи 16 февраля. Когда ничего так и не произошло, The Sun отредактировала статью. Однако другие западные СМИ это не смутило, и Politico уже выдала новую дату.