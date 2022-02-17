Песков: Россия не планирует требовать публичных извинений за фейки западных СМИ о "вторжении"

Песков — о фейках западных СМИ. Видео © LIFE

Москва не планирует требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о "планируемом вторжении" России на Украину и не будет подавать в суд. Однако в Кремле надеются, что читатели наконец поймут, чего стоит авторитет этих изданий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена всё-таки ждать более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые, безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на своё реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь", — подчеркнул представитель Кремля.