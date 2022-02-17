Лукашенко пригрозил быть президентом Белоруссии вечно

"Я нигде не говорил, когда я уйду, я говорил, при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимет Беларусь с мушки прицела и не станет переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", — заявил Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022".