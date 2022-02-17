Лукашенко пригрозил быть президентом Белоруссии вечно
Он также подчеркнул, что сейчас нет необходимости размещать военные базы РФ на территории республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что будет вечным главой государства, если Запад не перестанет атаковать и переворачивать республику.
"Я нигде не говорил, когда я уйду, я говорил, при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимет Беларусь с мушки прицела и не станет переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", — заявил Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022".
Глава республики во время посещения полигона Осиповичский подчеркнул, что сейчас нет необходимости размещать военные базы Российской Федерации на белорусской территории.
Александр Лукашенко стал первым президентом Белоруссии, победив на выборах в 1994 году. С тех пор он переизбирался на этот пост в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 году. По официальным данным белорусского ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После последних президентских выборов летом 2020-го в Белоруссии начались массовые акции протеста, для разгона которых силовики использовали спецтехнику и светошумовые гранаты. А в прошлом году Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию.