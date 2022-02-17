Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие действия войск
Сегодня президент Белоруссии прибыл на полигон Осиповичский для ознакомления с ходом учения "Союзная решимость – 2022".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, а также их возвращение в пункты постоянной дислокации, сообщает БелТА.
"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск. Какое мы примем завтра решение, так и будет", — сказал Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский.
Напомним, в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.