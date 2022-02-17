Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие действия войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, а также их возвращение в пункты постоянной дислокации, сообщает БелТА.

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск. Какое мы примем завтра решение, так и будет", — сказал Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский.