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17 февраля, 09:52

Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие действия войск

Сегодня президент Белоруссии прибыл на полигон Осиповичский для ознакомления с ходом учения "Союзная решимость – 2022".

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото ©<a href="https://www.belta.by/president/view/vozdushnye-boi-raketnye-udary-i-desantniki-chto-prodemonstrirovali-lukashenko-na-uchenii-sojuznaja-485267-2022/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> БелТА</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, а также их возвращение в пункты постоянной дислокации, сообщает БелТА.

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск. Какое мы примем завтра решение, так и будет", сказал Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский.

Глава МИД Белоруссии: Ни один военный РФ не останется в стране после учений

Глава МИД Белоруссии: Ни один военный РФ не останется в стране после учений

Напомним, в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Александра Васильева

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