Песков назвал Путина бесконечно влюблённым в Россию и её географию

Планов по участию президента РФ Владимира Путина в экспедициях Русского географического общества (РГО) пока нет, но рано или поздно он продолжит эту практику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства бесконечно влюблён в Россию.

Представитель Кремля объяснил, что последние два года стало тяжело что-то планировать, иногда просто невозможно. Он напомнил, что президент неоднократно принимал участие в мероприятиях РГО.

"Не сомневаюсь, что рано или поздно, когда будет удобно президенту, когда обстановка будет позволять, он продолжит эту практику. Во-первых, он человек безгранично влюблённый, восхищённый нашей страной, географией страны. Сам он черпает силы, проводя редкие дни отпуска в дальних уголках нашей страны", — сказал Песков на пресс-конференции, посвящённой старту конкурса медиагрантов РГО.

Он отметил, что президент продолжает лично контролировать основные проекты РГО, касающиеся тигров, леопардов, белух и т.д.