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17 февраля, 09:49

Песков назвал Путина бесконечно влюблённым в Россию и её географию

Он черпает силы, проводя редкие дни отпуска в дальних уголках нашей страны, отметил представитель Кремля.

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Планов по участию президента РФ Владимира Путина в экспедициях Русского географического общества (РГО) пока нет, но рано или поздно он продолжит эту практику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства бесконечно влюблён в Россию.

Представитель Кремля объяснил, что последние два года стало тяжело что-то планировать, иногда просто невозможно. Он напомнил, что президент неоднократно принимал участие в мероприятиях РГО.

"Не сомневаюсь, что рано или поздно, когда будет удобно президенту, когда обстановка будет позволять, он продолжит эту практику. Во-первых, он человек безгранично влюблённый, восхищённый нашей страной, географией страны. Сам он черпает силы, проводя редкие дни отпуска в дальних уголках нашей страны", — сказал Песков на пресс-конференции, посвящённой старту конкурса медиагрантов РГО.

Он отметил, что президент продолжает лично контролировать основные проекты РГО, касающиеся тигров, леопардов, белух и т.д.

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Напомним, что президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива во время экспедиции Русского географического общества. Тогда он посетил место гибели подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Лайф публиковал видео погружения российского лидера.

Александр Юнашев
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