Песков назвал Путина бесконечно влюблённым в Россию и её географию
Он черпает силы, проводя редкие дни отпуска в дальних уголках нашей страны, отметил представитель Кремля.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Планов по участию президента РФ Владимира Путина в экспедициях Русского географического общества (РГО) пока нет, но рано или поздно он продолжит эту практику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства бесконечно влюблён в Россию.
Представитель Кремля объяснил, что последние два года стало тяжело что-то планировать, иногда просто невозможно. Он напомнил, что президент неоднократно принимал участие в мероприятиях РГО.
"Не сомневаюсь, что рано или поздно, когда будет удобно президенту, когда обстановка будет позволять, он продолжит эту практику. Во-первых, он человек безгранично влюблённый, восхищённый нашей страной, географией страны. Сам он черпает силы, проводя редкие дни отпуска в дальних уголках нашей страны", — сказал Песков на пресс-конференции, посвящённой старту конкурса медиагрантов РГО.
Он отметил, что президент продолжает лично контролировать основные проекты РГО, касающиеся тигров, леопардов, белух и т.д.
Напомним, что президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива во время экспедиции Русского географического общества. Тогда он посетил место гибели подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Лайф публиковал видео погружения российского лидера.