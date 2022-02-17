Лавров: Эскалация вокруг Украины развивается в умах и в СМИ на Западе

Обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах политиков и СМИ на Западе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо.

"Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединённых Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", — отметил министр.