Лавров: Эскалация вокруг Украины развивается в умах и в СМИ на Западе
Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что там называют эскалацией, надо адресовать им, уточнил глава МИД.
Обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах политиков и СМИ на Западе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо.
"Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединённых Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", — отметил министр.
Ради троллинга и счастья Си Цзиньпина: Politico выдала новую дату российского "вторжения" на Украину
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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