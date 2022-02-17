Отца экс-директора ФБК Жданова приговорили к трём годам колонии

"Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", — написал адвокат в "Твиттере" по итогам рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения.

Напомним, Юрий Жданов занимал пост заместителя главы посёлка Искателей в Ненецком автономном округе. В 2019 году он помог депутату поселкового совета, члену жилищной комиссии Ветровой Ю.А. незаконно получить от государства квартиру площадью около 50 квадратных метров и стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. Юрий Жданов был арестован ещё в марте. Вину свою он не признал. Тогда об аресте сообщил его сын Иван Жданов, который в настоящий момент находится в федеральном розыске.