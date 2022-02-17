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17 февраля, 09:24

Отца экс-директора ФБК Жданова приговорили к трём годам колонии

Уголовное дело против него связано с тем периодом, когда он работал в Администрации посёлка Искателей.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4704219483029663&set=a.269334979851491" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иван Жданов</a></p>

Фото © Facebook / Иван Жданов

Окружной суд Ненецкого автономного округа (НАО) ужесточил приговор 66-летнему Юрию Жданову, отцу бывшего директора ФБК* Ивана Жданова, по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Приговор отцу Ивана Жданова изменили. Три года условного срока заменили на три года реального", — написал адвокат в "Твиттере" по итогам рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения.

Отец экс-директора ФБК Жданова получил три года условно

Отец экс-директора ФБК Жданова получил три года условно

Напомним, Юрий Жданов занимал пост заместителя главы посёлка Искателей в Ненецком автономном округе. В 2019 году он помог депутату поселкового совета, члену жилищной комиссии Ветровой Ю.А. незаконно получить от государства квартиру площадью около 50 квадратных метров и стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. Юрий Жданов был арестован ещё в марте. Вину свою он не признал. Тогда об аресте сообщил его сын Иван Жданов, который в настоящий момент находится в федеральном розыске.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Виктория Чудакова
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