Bloomberg заявил о прибытии 7 тысяч российских военных к границе с Украиной

Ещё семь тысяч российский военных прибыли к границе с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Правительстве США.

По данным агентства, администрация Байдена отвергла заявления России о выводе войск с украинской границы. Американские чиновники тем не менее не представили доказательств в поддержку своего утверждения об отправке на Украину российских войск и не уточнили, на чём основаны эти заявления.