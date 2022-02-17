Bloomberg заявил о прибытии 7 тысяч российских военных к границе с Украиной
При этом агентство не представило доказательств в поддержку своего утверждения и не уточнило, на чём основаны заявления.
Ещё семь тысяч российский военных прибыли к границе с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Правительстве США.
"До семи тысяч российских военнослужащих добавлены к тем почти 150 тысячам, которые, по словам президента Джо Байдена, уже находятся вблизи границ Украины", — говорится в сообщении.
По данным агентства, администрация Байдена отвергла заявления России о выводе войск с украинской границы. Американские чиновники тем не менее не представили доказательств в поддержку своего утверждения об отправке на Украину российских войск и не уточнили, на чём основаны эти заявления.
Ради троллинга и счастья Си Цзиньпина: Politico выдала новую дату российского "вторжения" на Украину
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
Фото © ТАСС / АР / Vadim Ghirda