Путин поздравил участников форума "ТрудКрут" с Днём студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума российских студенческих отрядов "ТрудКрут" и поздравил с профессиональным праздником. По мнению российского лидера, студотряды — это прекрасное место, где юноши и девушки могут найти применение своим талантам в различных отраслях экономики, сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры.

"Студенческие отряды — это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что форум "ТрудКрут" пройдёт на высоком творческом уровне и предоставит студентам отличные возможности. Они смогут принять участие в важных дискуссиях и круглых столах, а также познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями.