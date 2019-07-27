Путин осмотрел подлодку, затонувшую в Финском заливе в Великую Отечественную

Российский лидер подчеркнул, что установка мемориальной таблички на субмарину является важным символическим актом.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел на батискафе затонувшую во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодку Щ-308 "Сёмга" и понаблюдал за установкой на судне мемориальной таблички. По словам главы государства, это оставило яркие впечатления.

— Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления не от погружения. Впечатления, скорее, от объекта, который мы видели, — сказал Путин журналистам, когда вышел из батискафа.

Президент подчеркнул, что установка мемориальной таблички является важным символическим актом — он показывает, что Россия своих героев не забывает.

Напомним, весной этого года один из участников "Вахты памяти" — Константин Богданов — во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своём проекте: поиске подлодок, затонувших во время Великой Отечественной войны в Финском заливе. Он пригласил главу государства принять участие в церемонии увековечения памяти экипажей затонувших субмарин. Сегодня глава государства спустился в батискафе C-Explorer 3.11 к подлодке.