Политолог Савин объяснил, почему Запад не откажется от "нагнетания истерии" вокруг "вторжения"
По словам собеседника Лайфа, США и их союзники будут выдвигать всё новые и новые даты начала мифической эскалации на российско-украинской границе, поскольку для них это отвлекающий манёвр.
Публикация американской газеты Politico о том, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, доказывает, что истерия на Западе продолжается и этот процесс никак не зависит от реально происходящего на российско-украинской границе. Об этом в беседе с Лайфом заявил шеф-редактор аналитического центра "Геополитика", политолог Леонид Савин.
По словам эксперта, в западных СМИ можно встретить и другую версию: мол, "вторжение" уже началось и массированная DDoS-атака на сайты украинских банков и госучреждений — это первые ласточки будущей эскалации.
"В целом, нагнетание такой информационной истерии продолжается, никуда не спадает. Наверное, потому что им нужно удерживать внимание своих граждан, чтобы убедить их в том, что Россия такой злобный, агрессивный субъект, с которым нужно как-то бороться. У самих там проблемы во внутренней политике США. Поэтому это только отвлекающий внимание манёвр", — уверен собеседник Лайфа.
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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. После провала британских СМИ разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А ранее издание Politico со ссылкой на мнения военных экспертов заявило, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названный ранее западными СМИ "день икс" 16 февраля "отвлёк внимание от ключевых дат".
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