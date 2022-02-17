Политолог Савин объяснил, почему Запад не откажется от "нагнетания истерии" вокруг "вторжения"

Публикация американской газеты Politico о том, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, доказывает, что истерия на Западе продолжается и этот процесс никак не зависит от реально происходящего на российско-украинской границе. Об этом в беседе с Лайфом заявил шеф-редактор аналитического центра "Геополитика", политолог Леонид Савин.

По словам эксперта, в западных СМИ можно встретить и другую версию: мол, "вторжение" уже началось и массированная DDoS-атака на сайты украинских банков и госучреждений — это первые ласточки будущей эскалации.