Песков посоветовал создателям мемов про Путина и Макрона подавать на гранты

Журналист Лайфа познакомил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с интернет-мемами, в которых пользователи обыграли тему длинного стола , за которым Владимир Путин 7 февраля проводил встречу с Эммануэлем Макроном. Представитель Кремля оценил народный юмор и даже посоветовал создателям "фотожаб" попробовать побороться за один из грантов Русского географического общества .

"Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочёл, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты РГО", — отметил в беседе с Лайфом Песков.

Напомним, что в соцсетях после публикации фотографий со встречи лидеров России и Франции начали шутить и создавать мемы. По мнению пользователей, именно расстояние между президентами стало причиной их очень долгой беседы. Правда, в Кремле позже пояснили, что Путин и Макрон в ходе переговоров находились за длинным столом исключительно из-за эпидемиологических мер. Впрочем, оказалось, что в Кремле есть столы и подлиннее — на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым на этой неделе Путина разделял с его собеседником шестиметровый стол.