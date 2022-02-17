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17 февраля, 10:50

Попавшаяся на допинге на Олимпиаде украинская лыжница объявила о завершении карьеры

Ранее стало известно, что в её пробе, взятой во время Игр, обнаружили сразу несколько запрещённых веществ.

Сдавшая положительный тест на допинг во время Олимпиады в Пекине украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении своей карьеры.

"Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю", — написала Каминская в "Инстаграме".

Она также заметила, что не сможет собрать доказательную базу для того, чтобы "побороться за правду" и надеется, что ей назначат высшее из возможных наказаний за "преступление, которого не совершала".

Украинскую лыжницу отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине

Украинскую лыжницу отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что во взятой во время Олимпиады в Пекине допинг-пробы лыжницы Валентины Каминской нашли запрещённые местеролон и гептаминол. В итоге она сразу же была отстранена от участия в соревнованиях.

Обложка © Getty Images / Al Bello

Шамиль Гаджиев

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