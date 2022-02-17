Песков предупредил о риске "воспламенения" ситуации в Донбассе в любой момент

Ситуация в Донбассе может выйти за пределы информационных атак и "воспламениться" в реальности в любой момент, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", — заявил Песков журналистам, говоря о ситуации вокруг Украины.

По его словам, на Западе предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева. Там не упоминают и об огромном ударном потенциале ВСУ на линии разграничения, отметил он. Песков указал на усиление провокационных действий Украины в регионе в последние несколько суток. Это очень и очень опасная ситуация, заметил представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия сохраняет ответственную позицию и ждёт от своих партнёров диалога. Он также напомнил, что Москва уже сформулировала ответ Западу по гарантиям безопасности, который был концептуально согласован с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков отметил, что на данный момент Министерство иностранных дел начнёт доводить до сведения наших собеседников ответ.