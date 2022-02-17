Лавров: Эскалацию ситуации вокруг Украины раздувает не Россия

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что не знает, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Российский министр отметил, что напряжённость раздувает не Москва, а иностранные политики и СМИ, и даже привёл конкретные примеры.

"Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю. Не мы её раздуваем, не мы этим занимаемся. Вот Politico со ссылкой на самые достоверные данные заявило, что 20 февраля начнётся то, что не состоялось вчера. То есть будет вторжение. А Лиз Трасс заявила, что, по её оценке, нагнетание напряжённости может продолжаться месяцами. Ну, может, до следующих холодов они планируют, я не знаю", — развёл руками Сергей Лавров.