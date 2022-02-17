Лавров: Эскалацию ситуации вокруг Украины раздувает не Россия
По словам российского министра, иностранные политики вроде главы МИД Великобритании Лиз Трасс и западные СМИ вроде издания Politico стремятся накалить обстановку.
Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что не знает, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Российский министр отметил, что напряжённость раздувает не Москва, а иностранные политики и СМИ, и даже привёл конкретные примеры.
"Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю. Не мы её раздуваем, не мы этим занимаемся. Вот Politico со ссылкой на самые достоверные данные заявило, что 20 февраля начнётся то, что не состоялось вчера. То есть будет вторжение. А Лиз Трасс заявила, что, по её оценке, нагнетание напряжённости может продолжаться месяцами. Ну, может, до следующих холодов они планируют, я не знаю", — развёл руками Сергей Лавров.
Ради троллинга и счастья Си Цзиньпина: Politico выдала новую дату российского "вторжения" на Украину
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. После провала британских СМИ разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А ранее издание Politico со ссылкой на мнения военных экспертов заявило, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названный ранее западными СМИ "день икс" 16 февраля "отвлёк внимание от ключевых дат".