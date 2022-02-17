Лавров: Россия сегодня направит США ответ на предложения по безопасности
Он также подтвердил, что текст будет опубликован, чтобы интересующиеся граждане обеих стран представляли, что происходит и какие позиции отстаивает каждая сторона.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Россия сегодня закончит анализ письма Вашингтона с его предложениями по гарантиям безопасности и отправит американской стороне ответ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона", — сказал Лавров на пресс-конференции и добавил, что текст будет опубликован.
По его мнению, скрытность в данном вопросе, какую проявляют Вашингтон и Брюссель, способствует тому, что общественное мнение забивается ложью. Влияние этого можно увидеть сейчас в ситуации с Украиной — при описании происходящего в Европе и на российско-украинской границе информационное пространство заполняют фейки и откровенная пропаганда, считает министр.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.