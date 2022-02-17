Лавров: Россия сегодня направит США ответ на предложения по безопасности

Россия сегодня закончит анализ письма Вашингтона с его предложениями по гарантиям безопасности и отправит американской стороне ответ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона", — сказал Лавров на пресс-конференции и добавил, что текст будет опубликован.

По его мнению, скрытность в данном вопросе, какую проявляют Вашингтон и Брюссель, способствует тому, что общественное мнение забивается ложью. Влияние этого можно увидеть сейчас в ситуации с Украиной — при описании происходящего в Европе и на российско-украинской границе информационное пространство заполняют фейки и откровенная пропаганда, считает министр.