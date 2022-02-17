Разведка ДНР узнала о подготовке к эвакуации офиса Зеленского во Львов

Офис Президента Украины Владимира Зеленского и некоторые ведомства готовятся к эвакуации во Львов, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, ссылаясь на данные разведки.

"По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов Офиса Президента Украины, Верховной рады, СНБО, Министерства обороны и других министерств и ведомств", — пояснил он.