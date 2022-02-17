Разведка ДНР узнала о подготовке к эвакуации офиса Зеленского во Львов
Причину этого в Донбассе видят в том, что администрация украинского лидера ищет пути отхода на случай провала своего наступления на востоке страны.
Офис Президента Украины Владимира Зеленского и некоторые ведомства готовятся к эвакуации во Львов, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, ссылаясь на данные разведки.
"По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов Офиса Президента Украины, Верховной рады, СНБО, Министерства обороны и других министерств и ведомств", — пояснил он.
По его словам, такое перемещение ведомств и администрации Зеленского готовится на случай, если наступление украинских сил на Донбасс закончится провалом.
Напомним, ранее США, Великобритания и ряд других стран перенесли свои представительства во Львов. Американские власти распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников Посольства США немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Часть дипломатов осталась и переехала для продолжения работы во Львов. Госсекретарь Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева в этот город.
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© ТАСС / AP / Vadim Ghirda