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Опубликовано 17 февраля 2022, 13:12

Посольство России попросило Черногорию усилить охрану из-за угроз Украины

По мнению дипломатов, со стороны украинцев 19 февраля во время "марша единения" могут быть провокации в их адрес.

Посольство России в Черногории попросило местный МИД усилить охрану здания из-за угроз украинских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в "Фейсбуке" хештегом "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хештег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован "марш единения", организуемый украинским посольством", написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что после таких публикаций возникает вопрос, кто "по-настоящему вынашивает агрессивные планы".

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Британские таблоиды The Sun и Mirror заявляли, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. Когда нападение так и не произошло, издание The Sun отредактировало статью. На фоне этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение.

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Фото © Shutterstock

Александра Васильева
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