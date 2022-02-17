Посольство России попросило Черногорию усилить охрану из-за угроз Украины

По мнению дипломатов, со стороны украинцев 19 февраля во время "марша единения" могут быть провокации в их адрес.

Посольство России в Черногории попросило местный МИД усилить охрану здания из-за угроз украинских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в "Фейсбуке" хештегом "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хештег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован "марш единения", организуемый украинским посольством", — написала Захарова в своём телеграм-канале.