Песков ответил на вопрос Лайфа о планах Путина проинспектировать учения вместе с Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов проинспектировать совместные российско-белорусские военные учения.

"В графике Путина совместной [с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] инспекции нет, хотя президенты могут договориться о чём угодно. В настоящее время этого нет в графике президента", — сказал Песков в ответ на просьбу Лайфа прокомментировать слова Лукашенко.