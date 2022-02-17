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17 февраля, 10:11

Песков ответил на вопрос Лайфа о планах Путина проинспектировать учения вместе с Лукашенко

Представитель Кремля уточнил, что главы двух государств могут договориться о чём угодно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов проинспектировать совместные российско-белорусские военные учения.

"В графике Путина совместной [с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] инспекции нет, хотя президенты могут договориться о чём угодно. В настоящее время этого нет в графике президента", — сказал Песков в ответ на просьбу Лайфа прокомментировать слова Лукашенко.

Напомним, в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие действия войск

Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие действия войск

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Александр Юнашев

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