Песков заявил об отсутствии в повестке дня вопроса о новой встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока обсуждается.

"Нет, на повестке дня [такой вопрос] пока не стоит", — заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Лайф сообщил, что 12 февраля состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Разговор двух лидеров был профессиональным и содержательным. Беседа длилась чуть больше часа. По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.