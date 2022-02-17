НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 10:21

Песков заявил об отсутствии в повестке дня вопроса о новой встрече Путина и Байдена

12 февраля состоялись телефонные переговоры двух лидеров, разговор был профессиональным и содержательным.

<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока обсуждается.

"Нет, на повестке дня [такой вопрос] пока не стоит", — заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Лайф сообщил, что 12 февраля состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Разговор двух лидеров был профессиональным и содержательным. Беседа длилась чуть больше часа. По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.

Путин и Байден больше часа обсуждали Украину: что известно об этих переговорах

Путин и Байден больше часа обсуждали Украину: что известно об этих переговорах

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1