Песков заявил, что о присутствии российских войск в Белоруссии после учений речь не идёт
Он при этом подчеркнул, что за один день вернуть в места дислокации все силы, которые неделями аккумулировались на белорусской территории, невозможно.
Российские военные на учениях. Кадр из видео © Минобороны РФ
В данный момент не идёт речь о дальнейшем присутствии российских военных на территории Белоруссии после завершения совместных учений "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что учения ещё идут, но при этом по мере завершения той или иной их фазы войска возвращаются в место постоянной дислокации. Чтобы вывести всех, необходимо время, и это обычная практика военных учений, отметил Песков.
"Это процесс, который займёт какое-то определённое количество недель. Конечно, за одни сутки вывести всё, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно", — сказал он.
Напомним, в Минобороны объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.