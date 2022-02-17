Песков заявил, что о присутствии российских войск в Белоруссии после учений речь не идёт

В данный момент не идёт речь о дальнейшем присутствии российских военных на территории Белоруссии после завершения совместных учений "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что учения ещё идут, но при этом по мере завершения той или иной их фазы войска возвращаются в место постоянной дислокации. Чтобы вывести всех, необходимо время, и это обычная практика военных учений, отметил Песков.